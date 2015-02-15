Michele Ferrero è morto, inventore di Nutella e Mon Chèri: uomo più ricco d'Italia

Ieri è morto Michele Ferrero, imprenditore 89enne a capo dell'azienda omonima dal 1949. Aveva 89 anni ed era affetto da una brutta malattia. Ferrero, 'padre' della Nutella e di altri celebri prodotti dolciari come Mon Chèri, ovetto Kinder e Tic Tac è spirato a Montecarlo, nella sua casa.

Michele Ferrero era un imprenditore arguto, lungimirante e serio: col passar degli anni aveva creato un impero, ora in mano al figlio Giovanni. Secondo Forbes Michele era l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio superiore a 23 miliardi di dollari.

Giovanni Ferrero ha sempre sposato la politica del padre nella gestione dell'azienda e, sicuramente, saprà mandare avanti e migliorare il 'gigante' del settore dolciario a cui, da sempre, fa la corte l'azienda svizzera Nestlé.