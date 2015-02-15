Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Michele Ferrero è morto, inventore di Nutella e Mon Chèri: uomo più ricco d'Italia

Redazione Avatar

di Redazione

15/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ieri è morto Michele Ferrero, imprenditore 89enne a capo dell'azienda omonima dal 1949. Aveva 89 anni ed era affetto da una brutta malattia. Ferrero, 'padre' della Nutella e di altri celebri prodotti dolciari come Mon Chèri, ovetto Kinder e Tic Tac è spirato a Montecarlo, nella sua casa.

Michele Ferrero era un imprenditore arguto, lungimirante e serio: col passar degli anni aveva creato un impero, ora in mano al figlio Giovanni. Secondo Forbes Michele era l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio superiore a 23 miliardi di dollari.

Giovanni Ferrero ha sempre sposato la politica del padre nella gestione dell'azienda e, sicuramente, saprà mandare avanti e migliorare il 'gigante' del settore dolciario a cui, da sempre, fa la corte l'azienda svizzera Nestlé.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fine del mondo: intelligenza artificiale e nanotecnologie possibili cause

Articolo Successivo

"Cenerentola" apprezzato alla Berlinale: in sala dal 12 marzo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025