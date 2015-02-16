Monica Bellucci ospite di Fabio Fazio: "So molto poco sugli uomini"

Ieri Monica Bellucci è stata ospite del programma domenicale di Fabio Fazio ed ha parlato del suo nuovo impegno professionale. Monica, infatti, interpreta la Bond Girl in "Spectre", nuovo episodio della celebre saga dell'agente 007.

La Bellucci sa bene di essere molto affascinante ma, parlando di uomini, dice: "Posso dire che ancora so molto poco sugli uomini, ma d’altronde ne abbiamo bisogno...".

L'attrice umbra sa bene di essere fortunata, visto che ha realizzato il suo sogno di diventare attrice: "Io volevo fare l’attrice fin da piccola, quindi un obiettivo l’ho raggiunto ma diciamo che io faccio la vita che mi sono scelta... Sono abbastanza timida nella vita, mi fa fatica anche andare in televisione e ci vado molto poco. Quindi solo sul set mi permetto di fare cose audaci. L’immagine è la punta dell’iceberg di una persona, poi c’è la donna ed è tutta un’altra cosa".