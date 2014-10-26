Loading...

Firenze, ucciso durante battuta di caccia: errore dell'amico

26/10/2014

Non è la prima volta che avvengono tragedie durante battute di caccia. Ieri un 60enne ha perso la vita a Firenze, precisamente nei boschi di Riparbella, poco distante dalle province di Pisa e Livorno. L'uomo è stato colpito da un colpo di fucile proveniente dall'arma dell'amico.

L'amico della vittima, sconvolto, ha riferito agli inquirenti che si è trattato di un errore, un tragico errore. Nonostante il personale del 118 e i carabinieri siano subito accorsi sul posto, il cacciatore colpito non è riuscito a salvarsi.

