Ficarra e Picone: arriva "Andiamo a quel paese", Franco Battiato nel cast

Il 6 novembre uscirà il film del duo comico siciliano Ficarra e Picone, al secolo Salvatore Ficarra e Valentino Picone. La pellicola si chiama "Andiamo a quel paese" ed è stato prodotto da Colorado Film e Tramp Limited.

Ricco il cast di "Andiamo a quel paese": oltre a Ficarra e Picone, hanno recitatp nel film personaggi del calibro di Tiziana Lodato, Fatima Trotta, Emanuele Crialese, Franco Battiato e Nino Frassica.

“Volevamo raccontare quello che viviamo tutti i giorni, sono storie che sono capitate ad amici, parenti ed anche a qualcuno del cast. Al di là degli 80 euro, oggi campi solo se c’è qualche pensionato che ti aiuta", hanno asserito Ficarra e Picone.

Trama di "Andiamo a quel paese": due amici disoccupati decidono di tornare nella loro città natia. Scopriranno che nel luogo vivono solo due anziani pensionati...