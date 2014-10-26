Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Usa, Obama riconosce nozze gay in altri 6 Stati: omosessuali in festa

Redazione Avatar

di Redazione

26/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gay americani continuano ad esultare. Il presidente Obama ha reso noto che tra poco verranno riconosciuti i matrimoni tra gay in altri 6 Stati, ovvero Arizona, Alaska, Idaho, North Carolina, Wyoming e West Virginia.

Aumenta, quindi, il 'quantum' di stati americani in cui le coppie gay potranno ottenere gli stessi diritti delle coppie etero contemplati dalle leggi federali.

Un'altra giornata da incorniciare per la comunità gay statunitense.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Torino, pulisce canna fumaria: perde equilibrio e cade

Articolo Successivo

Firenze, ucciso durante battuta di caccia: errore dell'amico

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016