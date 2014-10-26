Usa, Obama riconosce nozze gay in altri 6 Stati: omosessuali in festa
di Redazione
26/10/2014
Gay americani continuano ad esultare. Il presidente Obama ha reso noto che tra poco verranno riconosciuti i matrimoni tra gay in altri 6 Stati, ovvero Arizona, Alaska, Idaho, North Carolina, Wyoming e West Virginia.
Aumenta, quindi, il 'quantum' di stati americani in cui le coppie gay potranno ottenere gli stessi diritti delle coppie etero contemplati dalle leggi federali.
Un'altra giornata da incorniciare per la comunità gay statunitense.
Articolo Precedente
Torino, pulisce canna fumaria: perde equilibrio e cade
Articolo Successivo
Firenze, ucciso durante battuta di caccia: errore dell'amico
Redazione