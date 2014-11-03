Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Florida, donna incinta investita da carro attrezzi: medici fanno nascere bimbo

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Una donna incinta è stata travolta da un carro attrezzi ma i medici sono stati in grado di salvare il piccolo che aveva in grembo.

Jenny Noemi Quiles, una donna americana, era uscita per scegliere il pediatra del bimbo che stava per dare alla luce ma è rimasta vittima di un tremendo incidente stradale: un carro attrezzi l'ha investita.

Quando Jenny Noemi è arrivata in ospedale, i medici di Tampa, in Florida, non hanno avuto scelta: hanno fatto nascere subito il bimbo, anche se prematuramente (un mese prima del previsto).

Ora il piccolo è in buona salute, mentre la Quiles versa ancora in gravi condizioni, ma è fuori pericolo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Raffaella Fico si racconta a Domenica Live: affiatamento con Gianluca Tozzi

Articolo Successivo

Pakistan, attentato suicida: morti uomini, donne e bimbi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016