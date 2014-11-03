Florida, donna incinta investita da carro attrezzi: medici fanno nascere bimbo

Una donna incinta è stata travolta da un carro attrezzi ma i medici sono stati in grado di salvare il piccolo che aveva in grembo.

Jenny Noemi Quiles, una donna americana, era uscita per scegliere il pediatra del bimbo che stava per dare alla luce ma è rimasta vittima di un tremendo incidente stradale: un carro attrezzi l'ha investita.

Quando Jenny Noemi è arrivata in ospedale, i medici di Tampa, in Florida, non hanno avuto scelta: hanno fatto nascere subito il bimbo, anche se prematuramente (un mese prima del previsto).

Ora il piccolo è in buona salute, mentre la Quiles versa ancora in gravi condizioni, ma è fuori pericolo.