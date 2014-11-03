Loading...

Raffaella Fico si racconta a Domenica Live: affiatamento con Gianluca Tozzi

03/11/2014

Ieri, 2 novembre, Raffaella Fico è stata ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, trasmissione della domenica in onda su Canale 5.

La Fico ha parlato sia del suo nuovo progetto discografico, "Rush", che della sua vita privata. L'ex fiamma di Balotelli ha anche cantato in studio, mostrando a tutti le sue doti canore.

Raffaella è fidanzata col figlio di Umberto Tozzi, Gianluca, con cui è anche impegnata dal punto di vista professionale. La showgirl e cantante non esclude le nozze, visto ama moltissimo Tozzi: "Non abbiamo ancora fissato la data, ma è un sogno di entrambi, stiamo bene insieme. Lavoriamo insieme e per il disco ci sono voluti tre mesi".

