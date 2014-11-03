Pakistan, attentato suicida: morti uomini, donne e bimbi
di Redazione
03/11/2014
Uomini, donne e bambini sono morti a causa di un attentato suicida avvenuto ieri in Pakistan. Si parla di almeno 65 vittime.
Il kamikaze si è fatto scoppiare in mezzo a tante persone. Tra le vittime 7 bimbi, 10 donne e 3 paramilitari dei Rangers. I feriti, circa 100, sono stati subito portati in ospedale.
Per farsi scoppiare, il kamikaze ha usato 15 kg di esplosivo, confondendosi tra la folla durante una cerimonia militare che viene celebrata quotidianamente.
