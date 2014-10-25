Forte sisma in Grecia: tanta paura ma niente danni e vittime

La Grecia ha tremato, nelle ultime ore. Un forte sisma, di magnitudo 5.2 gradi sulla scala Richter, è stato avvertito a 249 km a nord-est di Atene.

La preoccupante notizia è stata diffusa dall'Osservatorio geodinamico ateniese. Attualmente non ci sono pervenute notizie di danni o vittime. Certo, la paura in Grecia è stata tanta.

L'epicentro del sisma è stato individuato a 20 km a nord di Arta (Grecia settentrionale).