Dolce e Gabbana, Cassazione li assolve: "Siamo delle persone oneste"

Redazione Avatar

di Redazione

25/10/2014

Gli stilisti Dolce e Gabbana si sentono sollevati dopo la sentenza della Cassazione che stabilisce la loro assoluzione "perché il fatto non sussiste" riguardo all'accusa di evasione fiscale. Ricordiamo che la Corte d'appello aveva condannato Dolce e Gabbana a un anno e sei mesi di reclusione. Assoluzione anche per Luciano Patelli, commercialista dei due stilisti.

"Eravamo certi!!! Siamo delle persone oneste!!! W l'Italia", recita il tweet pubblicato da Stefano Gabbana successivamente alla sentenza di assoluzione. Il 'cinguettio' termina con l'hashtag #orgogliosodiessereitaliano.

