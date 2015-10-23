Francesca Michielin si Racconta in "Di20": Disco più Maturo e Consapevole
di Redazione
23/10/2015
Sono passati 3 anni dall'uscita del disco con cui ha debuttato nel panorama della musica italiana, "Riflessi di me". Ora Francesca Michielin presenta la sua seconda opera, intitolate "Di20""Questo album è il manifesto dei miei vent'anni: parla di me, di quella che sono oggi", ha detto Francesca durante un'intervista rilasciata a Rockol. "Di20" è stato preceduto dall'uscita dei brani "Battito di ciglia", "L'amore esiste", e "Lontano", che sono stati molto apprezzati dai fan della giovane cantante di Bassano del Grappa. In questi anni, la Michielin non ha solamente lavorato al suo nuovo disco, ma ha collaborato anche con famosi cantanti italiani, come Fedez, con cui ha duettato in "Magnifico" e "Cigno nero". "Non ho mai smesso di lavorare, già un mese dopo l'uscita di 'Riflessi di me' eravamo tornati in studio di registrazione per iniziare a pensare al futuro e alle nuove idee... Mi piace confrontarmi continuamente con quello che scrivo e che suono, rielaborare i testi e le musiche: lo studio è il mio ambiente preferito", ha asserito la Michielin, sottolineando che ha atteso 3 anni prima di far uscire un nuovo album per diverse ragioni, tra cui quella di non voler fare un album solo per farlo. L'artista ha atteso l'ispirazione che, alla fine, è arrivata. La cantante di Bassano del Grappa, inoltre, ha collaboratori magnifici, che gli hanno permesso di riflettere e lavorare con serenità. Il titolo del nuovo disco di Francesca è un rimando all'età della cantante che ha, appunto, 20 anni. "E' un disco più maturo e consapevole rispetto al primo: sono passata dall'età adolescenziale ai vent'anni e la crescita personale e musicale, secondo me, si sente nel disco... ho voluto raccontare quella che è la mia vita oggi", ha sottolineato l'artista riguardo al suono nuovo disco, prodotto da Michele Canova. "Riflessi di me", invece, era stato prodotto da Andrea Rigonat ed Elisa. Riguardo a quest'ultima, Francesca ha detto: "Con Elisa ci sentiamo continuamente: prima dell'uscita del singolo apripista di questo mio nuovo progetto, 'L'amore esiste', sono andata a trovarla a casa e abbiamo ascoltato insieme alcuni pezzi nel suo studio. Devo tanto ad Elisa, ha investito molto su di me: non tutti gli artisti affermati come lei decidono di mettersi al servizio di nuovi talenti". Non solo Elisa ha voluto aiutare Francesca, ma anche grandi nomi della musica italiana, come Giorgia, Luca Carboni e Franco Battiato. "Mi piace confrontarmi con persone adulte che hanno tanti anni di esperienza alle spalle: Luca Carboni, recentemente, ha speso belle parole sul testo di 'Battito di ciglia'; Giorgia mi chiama ogni volta che mi vede in televisione e mi dà sempre tante dritte; tra il 2013 e il 2014, poi, ho avuto modo di collaborare a più riprese con Franco Battiato, prima aprendo alcuni suoi concerti e poi prestando la voce a 'La ragazza con l'orecchino di perla', spettacolo teatrale con musiche curate proprio da lui: è stato molto interessante e lo ringrazio per aver creduto in me supportandomi e dandomi consigli", ha aggiunto la Michielin, che è indubbiamente maturata personalmente e professionalmente in questi ultimi 3 anni. Non possiamo che fare un grande in bocca al lupo alla giovane ma talentuosa artista di Bassano del Grappa!
