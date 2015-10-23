Home Home Hillary Clinton Risponde per le Rime ai Repubblicani: Ennesima Vittoria

di Redazione 23/10/2015

Hillary Clinton ha dimostrato di essere una grande donna, oltre che un abile politico. La moglie di Bill Clinton ha risposto senza problemi alle tante domande che gli sono state fatte dai repubblicani riguardo all'attentato di Bengasi in cui sono morti 4 americani Hillary, dopo aver trionfato nel confronto in tv con gli altri candidati alla presidenza degli Usa, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per amministrare brillantemente gli Stati Uniti. Ha risposto in modo accurato ed esauriente a tutte le domande poste dai repubblicani sull'attentato all'ambasciata americana di Bengasi. L'ex segretario di Stato Usa è stata interrogata per 8 ore e, sebbene spossata, è riuscita a provare la sua grande autorità nel gestire le situazioni difficili . L'attentato all'ambasciata americana di Bengasi costò la vita a 4 cittadini statunitensi, tra cui l’ambasciatore Chris Stevens. Ad aggredire furono gli estremisti islamici, che non ebbero remore nel trucidare a bruciapelo l'ambasciatore americano, 2 agenti della Cia e un diplomatico. Hillary è stata interrogata per 8 ore dai repubblicani ed è uscita vincitrice dall'interrogatorio: ha sempre sottolineato di aver rispettato la legge e le direttive . E' indubbio che la commissione parlamentare di Bengasi ha rappresentato un altro tentativo dei repubblicani di mettere in cattiva luce la Clinton , che è la concorrente più 'pericolosa' nella corsa alla Casa Bianca. I problemi, per la Clinton, sono finiti. Anche stavolta è riuscita a gestire brillantemente la situazione. Eppure, qualche mese fa sembrava che la sua corsa alla Casa Bianca potesse terminare da un momento all'altro. Invece no: Hillary è più forte che mai e vuole diventare il prossimo presidente Usa. Hillary Clinton, durante l'interrogatorio delle ultime ore, ha dimostrato di avere un grande self control, non irritandosi mai dinanzi a domande provocatorie e critiche più o meno velate. L'interrogatorio tenutosi a Capitol Hill è iniziato alle 10 ed è terminato alle 21 circa.

