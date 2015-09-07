Home Home Francesco Arca e Irene Capuano : ecco come è arrivata la nostra Mariasole!

di Redazione 07/09/2015

L'ex tronista Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano da pochi giorni sono diventati genitori di Mariasole, una stupenda bambina. I neogenitori sono fidanzati da molti anni, sono felici ed ogni giorno sempre più innamorati. La bella Capuano, dopo la gravidanza, ha deciso di raccontare a tutti i loro fans e a tutte le loro persone più care come’è andato il suo parto tramite instagram. Ecco cosa ha scritto: “…È arrivato il momento di rendere partecipi anche Voi della mia favola. Voi che avete condiviso con me questi mesi in attesa del Nostro SOLE!️ Tutto è’ iniziato martedì mattina 01/09 alle 6.00 con delle piccole contrazioni ma respirando bene sono riuscita a vincere sul dolore.. Vado in clinica-primo monitoraggio-e mi rimandano a casa “troppo poche e distanti”. Nel pomeriggio aumentano.. E verso le 17 torno in clinica.. Contrazioni aumentate inizia il ricovero.. In quel momento era talmente tanta la Gioia nel vedere la nostra piccolina che il dolore non lo sentivo più. Mi preparo e con Francesco entriamo in sala Travaglio alle 18.30. (Quello che succede in qst 5 ore Son emozioni solo nostre..so che capirete;)️ Alle 23.30 del 1/09/2015 nasce Maria Sole.. 3550kg alta 54cm. Beh da qui inizia la nostra nuova avventura!️ Usciamo dalla Sala con la bambina in braccio e mentre varco il corridoio verso la porta rossa dove ci stavano aspettando dal pomeriggio tanti nostri amici e familiari presentiamo Maria Sole al mondo! (Si avete letto bene vado camminando dopo 5 ore di travaglio e parto)Tre giorni di degenza,controlli e visite e oggi si torna a casa..! In 3! Ora la guardiAMO la baciAMO e di nuovo la guardiAMO e la baciAMO… Non ci sembra vero,non siamo ancora consapevoli di esser “Mamma e Papà”. Un ennesimo Grazie di cuore a Tutte le persone che mi hanno supportato e sopportato in qst ultimi mesi che hanno vissuto con me qst Magnifica esperienza, che mi hanno dato consigli anche non conoscendomi e che mi hanno inviato regali per la Piccolina come segno di gioia condivisa!!! E poi i Miei Amici e le mie Amiche che non mi hanno mollato Mai fino all’ultimo..senza di Voi sarebbe stato tutto più difficile.️ E la clinica Santa Famiglia..la mia “casa”.. Un personale Sublime che non dimentico!E la mia Ostetrica Donatella S., che ha fatto si che il nostro Sogno diventasse una tangibile Realtà! E tra pappe e pannolini,vi bacio Ninna nanna ninna oh……Per me Tutto questo è’ Rock…E poi non per ultimi la Nostra Famiglia…. ‍‍‍ Un Grazie Speciale per l’aiuto costante.. Le nostre Mamme e le nostre sorelle …️ Tutte Donne unite intorno a questa piccola creatura.. Unite intorno a me cercando di farmi riposare e pensare solo alla Piccola Mariasole. Queste si che son fortune!…” Tanti auguri a questa bella famiglia!

