Johnny Depp a Venezia con Amber Heard: fuori forma ma sorridente

di Redazione 07/09/2015

Tanto entusiasmo, nelle ultime ore, al Festival del Cinema di Venezia per l'arrivo di Johnny Depp, grande attore ed interprete di pellicole che hanno sbancato i botteghini Johnny ha voluto accompagnare a Venezia la compagna Amber Heard, protagonista del nuovo film di Tom Hooper, "The Danish Girl", in concorso alla kermesse cinematografica lagunare. Depp si è mostrato sorridente e molto disposto a rilasciare autografi ai numerosi fan che non attendeva altro che vederlo. Alle donne, però, non è sfuggito un particolare: Johnny è ingrassato un bel po'. Sono ormai lontani i tempi di "Jack lo squartatore" o "Chocolat". Ora Johnny Depp non è più quell'uomo sensuale che faceva girare la testa a tantissime donne, visto che è goffo e indossa vestiti un po' vintage. Perché Johnny è cambiato così tanto? Sarà stata la compagnia di Amber ad averlo fatto cambiare? Oppure è colpa dei tanti impegni lavorativi? Non si sa, ma la Rete non perdona ed ecco che sui social sono stati postati tantissimi messaggi ironici e caustici sulla forma fisica di Depp. Molti sostengono che Johnny abbia perso il suo appeal per via della separazione da Vanessa Paradis, con cui ha convissuto per molti anni. Sarà vero? E' strano, comunque, che una star come Johnny Depp abbia perso il suo fascino in così poco tempo; proprio lui che per tanti anni era stato nella classifica degli uomini più belli al mondo. Ricordiamoci, comunque, che Johnny non è più un ragazzino, avendo spento da poco 52 candeline. E' probabile che l'attore abbia preso chili per esigenze di copione: attualmente è impegnato sul set della nuova pellicola di Scott Cooper. Se così fosse, a breve dovremmo rivedere Johnny con la stessa forma fisica di qualche tempo fa. Molte fan, comunque, sono rimaste ugualmente elettrizzate alla vista di 'Jack Sparrow' che, sebbene il doppio mento e la pancetta, resta sempre uno degli attori più bravi e poliedrici al mondo.

