Francesco Malcolm crea talent 'spinto' con Andrea Diprè

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2015

Non si fa altro che parlare, nelle ultime ore, di Meritocazzia, ovvero il talent 'spinto' su Facebook ideato da Francesco Malcom, ex attore di film 'spinti'. Al talent parteciperà anche Andrea Diprè. Francesco Malcolm ha parlato, nel corso di un'intervista, del motivo per cui ha deciso di ideare un talent del genere, che mira a scoprire nuovi attori di film 'spinti'. "L'idea embrionale era nel cassetto da anni ed è nata da un po', perché da quando ho Facebook mi contattano sempre i fans per chiedermi raccomandazioni...", ha asserito Malcolm, ricordando che i vincitori del talent potranno crescere professionalmente al fianco di esperti del settore. Parlando dell'avvocato Diprè, coinvolto nel progetto, Francesco Malcom ha dichiarato: "Trovo che sia un professionista in ciò che fa, e quando ho scritto il soggetto di serie sapevo già che avrei cercato di coinvolgerlo... Per quanto mi riguarda, posso solo ringraziarlo di essere mio partner in questo programma"  
