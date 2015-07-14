Home Musica Umbria Jazz: Lady Gaga e Tony Bennett in concerto all'arena Santa Giuliana

Umbria Jazz: Lady Gaga e Tony Bennett in concerto all'arena Santa Giuliana

di Redazione 14/07/2015

Lady Gaga è stata immortalata nelle scorse ore a Perugia, in Umbria. Domani sera, 15 luglio 2015, la celebre popstar canterà all'Umbria Jazz 2015 assieme al grande Tony Bennett. E' inutile dire che l'inedito duo è attesissimo all'arena Santa Giuliana mercoledì sera. Si tratta dell'unica tappa italiana della tournée successiva all'uscita di "Cheek to Cheek", comprendente classici americani reinterpretati da Lady Gaga e Tony Bennett, duo decisamente inedito e scoppiettante. Il noto crooner americano si è così voluto 'calare' nel mondo del pop, avvicinandosi a un'artista del calibro di Lady Gaga. Lui, un artista come Frank Sinatra; lei, eccentrica e disinibita come Madonna negli anni '80. Lady Gaga ha dimostrato, dunque, di saper interpretare anche brani classici e il disco realizzato con Bennett ne è chiara testimonianza. Umbria Jazz, noto evento musicale italiano, ha avuto l'onore di guadagnarsi l'unica tappa italiana di Tony Bennett e Lady Gaga. Bennett, lo ricordiamo, ha cantato molte volte sul palco del festival umbro e, nel 1997, dopo il sisma che mise in ginocchio l'Umbria, donò molto denaro per il restauro di antico oratorio ubicato nel centro storico di Perugia. "Cheek to Cheek è nato in modo naturale dal rapporto di amicizia costruito in questi anni tra me e Tony, una collaborazione sincera. Era importante per Tony che questo fosse un disco jazz. Ho cantato musica jazz sin da quando ero bambina e volevo davvero dimostrare questo mio lato. Abbiamo fatto un album di standard jazz ma con un twist moderno", ha rivelato recentemente Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta. Non ci resta che assistere alla performance live del duo inedito e spumeggiante all'Umbria Jazz.

