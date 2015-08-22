Home Esteri Francia, marines sventano attentato su treno Amsterdam-Parigi. Cazeneuve encomia militari americani

di Redazione 22/08/2015

Poteva accadere una tragedia su un treno ad alta velocità Thalys, partito da Amsterdam e diretto a Parigi. Un uomo si era rinchiuso nella toilette del convoglio ed aveva iniziato a caricare un kalashnikov per compiere un attentato. Per fortuna due marines, insospettiti da quel rumore proveniente dal bagno, hanno bloccato il presunto attentatore I due marines americani, durante la colluttazione, sono rimasti feriti in modo grave. L'attentatore è un marocchino simpatizzante dell'estremismo islamico. Subito il convoglio è stato deviato verso la stazione di Arras dove il marocchino 26enne è stato messo in manette. La CNN ha confermato che il nordafricano è un "simpatizzante islamico". Bernard Cazeneuve, ministro dell'Interno francese, ha asserito: "Invito tutti alla massima prudenza sull'identità e il profilo dell'uomo che è stato catturato". Charles Michel, primo ministro belga, invece, è certo che si sia trattato di un "attacco terrorista". Intanto la procura antiterrorismo di Parigi ha iniziato ad indagare in merito. Sul treno, in quel momento, c'era anche l'attore francese Jean-Hugues Anglade. Sul treno, nel momento dell'attentato, c'erano circa 300 persone, quasi tutte francesi, olandesi e inglesi. Ora i passeggeri si trovano in un grosso locale di una scuola, messo a disposizione dal Comune di Arras. Tanti viaggiatori sono ancora sconcertati per quanto accaduto. Cazeneuve ha aggiunto: "I passeggeri americani sono stati particolarmente coraggiosi e hanno mostrato grande coraggio in circostanze davvero difficili. Senza il loro sangue freddo avremmo potuto trovarci di fronte a una terribile tragedia". Senza i marines, quel marocchino avrebbe potuto scatenare un vero inferno sul convoglio.

