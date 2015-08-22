Home Esteri "Mamma e mia sorella sono morte": bimbo sopravvissuto chiama padre con cellulare madre morta

"Mamma e mia sorella sono morte": bimbo sopravvissuto chiama padre con cellulare madre morta

di Redazione 22/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non è la storia tratta da un libro ma pura verità. Un bambino di 5 anni, dopo un incidente stradale mortale ha preso il cellulare della madre morta ed ha chiamato il padre. Il fatto è avvenuto alla periferia di New York (Usa) "Mamma e mia sorella sono morte, io sono dentro un cespuglio". Queste le poche e drammatiche parole proferite dal piccolo Kadyn Depasquale al padre Alex dopo l'incidente mortale. L'auto guidata dalla madre è uscita all'improvviso fuori strada. A bordo c'era anche la sorellina Kelsey, 10 anni, spirata qualche ora dopo presso l'Upstate University Hospital di Siracuse. Ignote le cause per cui Ellen Caswell, madre di Kadyn, ha perso il controllo del veicolo. La donna, a differenza della figlia, è morta sul colpo. Il bimbo, invece, è sopravvissuto perché era seduto sul seggiolino. Mel momento in cui la vettura, una Jeep Wrangler, è uscita fuori strada, Kadyn è stato sbalzato al di fuori ma ha avuto la forza e il coraggio di avvicinarsi alla madre, prendere il suo cellulare e chiamare il padre. "Mia madre e mia sorella sono morte, e probabilmente sarei morto anch'io se non mi fossi trovato sul seggiolino", ha detto il piccolo Kadyn, che è stato elogiato su Facebook da suo zio Zophy, che è un poliziotto. "Se potessi scegliere il mio compagno, vorrei girare con lui ogni giorno", ha scritto Zophy su Fb, riferendosi al nipote Kadyn, un piccolo grande eroe che, purtroppo, dovrà crescere senza l'amore della madre Ellen e della sorella Kelsey. Peccato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp