Matthew Perry: passato da alcolizzato, oggi aiuta gli altri

di Redazione 22/08/2015

Uno dei protagonisti di "Friends", Matthew Perry, ha reso noto che, nella sua vita è stato dipendente da alcol e farmaci. Oggi potrebbe dare buoni consigli a chi lotta contro tali dipendenze Mentre vestiva i panni di Chandler in "Friends", in realtà Perry lottava contro alcol e farmaci. Ebbene sì, anche lui ha avuto tali problemi. Lo ha rivelato durante un'intervista all'Hollywood Reporter. Dopo aver sottolineato che è riuscito a vincere la sua battaglia grazie alla Phoenix House, un'organizzazione che opera nel recupero delle persone che finiscono nel tunnel di determinate dipendenze, ha detto: "Io sono una persona abbastanza riservata, ma allora ero parte di uno show visto da 30 milioni di persone. Così tutto quello che mi accadeva era pubblico... Tornare sobri è una cosa davvero difficile. E se hai avuto problemi con i farmaci per 30 anni non puoi aspettarti di risolverli in 28 giorni". L'attore ha dichiarato che, quando si passa una brutta giornata, basta contattare qualcuno e chiedere come si sente, facendogli molte domande e ascoltando attentamente le risposte. Ora Matthew vuole aiutare tutti coloro che stanno vivendo il suo stesso dramma: "Ho avuto molti alti e bassi nella mia vita, ma la cosa più bella ora è che se un alcolista venisse da me a chiedermi 'Puoi aiutarmi a smettere di bere?', io potrei rispondergli 'sì, so come si fa'... Il fatto che io sia in tv fa sì che le persone mi ascoltino un po' di più". Insomma, Perry sfrutta la sua popolarità per aiutare gli altri. Bravo!

