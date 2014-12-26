Frosinone, trovato cadavere 45enne scomparsa ieri: era in laghetto artificiale
di Redazione
26/12/2014
Questa mattina, a San Giovanni Incarico (Frosinone) è stato scoperto il cadavere della 45enne scomparsa ieri.
Il ritrovamento è avvenuto verso le 10.30, dopo un'intensa attività di ricerca svolta dagli uomini del 115 ed dai carabinieri di Pontecorvo. Setacciate anche le acque del laghetto artificiale che si trova a Isoletta, nei presso di San Giovanni Incarico. Il corpo esanime della 45enne si trovava in acqua.
I carabinieri indagano sul misterioso episodio. Non si esclude nessuna ipotesi. Incidente od omicidio? Chissà se si riuscirà a fare luce sulla faccenda?
Articolo Precedente
Chris Hemsworth interpreta Owen Chase nel film "In the heart of sea", dal 19 marzo nei cinema
Articolo Successivo
Brescia, imbocca A4 contromano e percorre 20 km: patente revocata
Redazione