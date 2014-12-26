Loading...

Frosinone, trovato cadavere 45enne scomparsa ieri: era in laghetto artificiale

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2014

Questa mattina, a San Giovanni Incarico (Frosinone) è stato scoperto il cadavere della 45enne scomparsa ieri.

Il ritrovamento è avvenuto verso le 10.30, dopo un'intensa attività di ricerca svolta dagli uomini del 115 ed dai carabinieri di Pontecorvo. Setacciate anche le acque del laghetto artificiale che si trova a Isoletta, nei presso di San Giovanni Incarico. Il corpo esanime della 45enne si trovava in acqua.

I carabinieri indagano sul misterioso episodio. Non si esclude nessuna ipotesi. Incidente od omicidio? Chissà se si riuscirà a fare luce sulla faccenda?

