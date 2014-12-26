Loading...

Chris Hemsworth interpreta Owen Chase nel film "In the heart of sea", dal 19 marzo nei cinema

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2014

Ron Howard, celebre cineasta, torna a dirigere Chris Hemsworth nel film "In the heart of the sea", incentrato sullo scontro tra una baleniera e un grande capodoglio, avvenuto nel 1820. Pare che lo scrittore Herman Melville si fosse ispirato a tale vicenda per realizzare Moby Dick.

Hemsworth e Howard hanno già collaborato in "Rush", pellicola sul grande pilota di Formula Uno James Hunt. "In the heart of sea" uscirà nelle sale italiane il prossimo 19 marzo. Oltre a Chris Hemsworth, nel film recitano Benjamin Walker, Cillian Murphy, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Tom Holland e Michelle Fairley.

Chris Hemsworth veste i panni di Owen Chase, primo ufficiale della baleniera Essex. Quest'ultima, a un certo punto, si scontra col grosso capodoglio. I sopravvissuti tentano di approdare sulle coste del Sud America a bordo delle scialuppe.

