Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Brescia, imbocca A4 contromano e percorre 20 km: patente revocata

Redazione Avatar

di Redazione

26/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tragedia sfiorata a Brescia, dove una persona a percorso ben 20 km contromano. E' successo precisamente lungo la terza corsia della A4, tra Brescia Est e Desenzano.

Per fortuna, gli agenti della polizia stradale di Desenzano sono subito intervenuti ed hanno evitato un dramma. In quel momento sulla strada c'erano poche vetture.

Al conducente è stata revocata la patente e sequestrata la vettura. Non si sa perché ha imboccato contromano quel tratto di strada. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. In passato, errori simili hanno causato morti e feriti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Frosinone, trovato cadavere 45enne scomparsa ieri: era in laghetto artificiale

Articolo Successivo

Cagliari, Gianfranco Zola è nuovo allenatore: Pierluigi Casiraghi secondo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016