Brescia, imbocca A4 contromano e percorre 20 km: patente revocata

Tragedia sfiorata a Brescia, dove una persona a percorso ben 20 km contromano. E' successo precisamente lungo la terza corsia della A4, tra Brescia Est e Desenzano.

Per fortuna, gli agenti della polizia stradale di Desenzano sono subito intervenuti ed hanno evitato un dramma. In quel momento sulla strada c'erano poche vetture.

Al conducente è stata revocata la patente e sequestrata la vettura. Non si sa perché ha imboccato contromano quel tratto di strada. Non è la prima volta che accadono episodi del genere. In passato, errori simili hanno causato morti e feriti.