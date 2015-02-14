Home Scienza e tecnologia Gadget per smartphone: Idee per San Valentino

14/02/2015

Mancano pochi giorni a San Valentino e non avete ancora trovato il regalo che fa al caso vostro? Che ne pensate di un gadget per smartphone? Visto che sono i dispositivi più utilizzati nella quotidianità, per la prima volta riuscirete a fare un piccolo pensiero che verrà utilizzato. Accendete la passione con una custodia per iPhone che non solo protegge il dispositivo ma può essere utilizzata anche come accendino, ogni volta che lo desiderate. Si tratta di una custodia innovativa facilmente ricaricabile tramite USB, al suo interno è stata inserita una resistenza capace di surriscaldarsi per dare fuoco alla sigaretta. Un’idea perfetta per chi ha questa abitudine, che ne pensate? Oppure sempre a tema di fuoco, ecco Bio Lite Campstovew, si tratta di un simpatico fornetto da campo che si trasforma in uno strumento di ricarica USB. Un dispositivo che vi aiuterà a non disperdere le energie nemmeno quando siete in campeggio. Provate ad appiccare il fuoco utilizzando piccoli legni e la stessa energia che utilizzate per scaldarvi, sarà indispensabile per ricaricare il vostro smartphone. Mille usi per un regalo sicuramente alternativo e che piacerà alle persone che amano rispettare il pianeta. Infine per una casa romantica la sera di San Valentino, potete stupire la vostra lei, regalando delle candele profumate che si accendono con LED, simulando la classica fiammella che viene considerata tanto romantica. Quando vi stufate della dolce atmosfera, basta prendere il telecomando e spegnerle, evitando un sacco di fumo pronto ad invadere tutta la stanza. Che ne pensate di questi gadget tecnologici? Quale vi piacerebbe ricevere in regalo?

