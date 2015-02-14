Sanremo, Giovanni Caccamo vincitore Nuove Proposte: Kutso battuti
di Redazione
14/02/2015
Giovanni Caccamo, ragazzo siciliano, ha trionfato nella sezione Nuove Proposte della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Caccamo, che si è aggiudicato anche il premio della Critica, ha cantato "Ritornerò da te".
L'eleganza e lo stile raffinato di Giovanni Caccamo ha avuto la meglio, dunque, sulla sobrietà e la baraonda dei Kuts, band rock. Durante la serata ci sono state clamorose esclusioni nella categoria dei Big: eliminati Raf, Anna Tatangelo, Biggio e Mandelli e Lara Fabian.
Difficile sapere chi sarà il trionfatore, tra i Big, a Sanremo. Secondo i pronostici, hanno buone probabilità di vittoria Lorenzo Fragola, Malika Ayane e Il Volo.
