YouTube festeggia 10 anni, Gangnam Style video più visualizzato

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2015

YouTube, la piattaforma per condividere video online più famosa al mondo compie oggi 10 anni. Era infatti il 2005, quando 3 amici decisero di ideare un servizio che permettesse agli utenti di caricare online i loro video.

I 'padri' di YouTube sono Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, ex dipendenti visionari di PayPal. Col passar del tempo YouTube ha acquistato fama e successo. L'acquisto della piattaforma da parte di Google, poi, ha reso il servizio ancor più performante.

YouTube è un box di video di qualsiasi genere. Non ci sono solamente clip musicali, ma anche documentari, tutorial, guide varie etc. Vero è che, in questi 10 anni, il video più visualizzato è quello di "Gangnam Style", tormentone del rapper coreano Psy.

