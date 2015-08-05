Home Scienza e tecnologia Gamescom 2015: Pes 2016 e Fifa 16 attesissimi, lancio vicino

05/08/2015

C'è grande attesa per il rilascio della demo di Pes 2016, che dovrebbe avvenire il prossimo 13 Agosto. Si potrà giocare con tale demo sia su pc che Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Xbox 360 E' probabile che in futuro arriveranno altre demo di Pes 2016. Si vocifera, inoltre, di un arrivo anticipato della demo Fifa 16 (8 settembre). Oggi, intanto, parte il Gamescom 2015, a Colonia, ovvero il maggiore evento estivo che riguarda il mondo dei videogames. L'evento chiuderà i battenti il prossimo 9 agosto. Come saranno i nuovi FIFA 16 e PES 2016, ossia i più importanti videogame di calcio? E' certo che ci saranno tante novità, di cui ne hanno parlato recentemente Electronic Arts e Konami. A Colonia, comunque, si potrà conoscere qualcosa in più riguardo a tali videogiochi, sebbene le demo giocabili rilasciate siano appannaggio della stampa specializzata. Dopo la chiusura del Gamescom 2015 arriveranno certamente molti commenti sull'attività svolta da Electronic Arts e Konami. Niente da fare, invece, per GTA 6, prossimo episodio della celebre saga di Rockstar Games. Secondo recenti rumors, il nuovo videogame sarà ambientato a Londra. Ovviamente si tratta di indiscrezioni che dovranno essere confermate. E' probabile anche l'arrivo di una donna tra i personaggi. Grand Theft Auto 6, comunque sia, non sarà in vendita prima del prossimo biennio; anzi, Tech4Gamers ha rivelato che videogame non verrà realizzato prima del 2020. Sarà vero? Numerosi i titoli presenti al Gamescom 2015, come Call of Duty: Black Ops III, Assassin's Creed Syndicate, Dark Souls 3, Destiny: il Re dei Corrotti, Star Wars: Battlefront e World of Warcraft. Le software house intendono soprattutto farsi notare al Gamescom 2015. Chi ha la possibilità e ama i videogiochi non dovrebbe mancare all'evento! La grande assente del Gamescom 2015 è sicuramente Sony. Microsoft ne approfitta e mostra i suoi nuovi prodotti, come Quantum Break, Scalebound e Crackdown 3, che verranno sicuramente apprezzati da possiede la Xbox One. Tali titoli, comunque sia, non saranno disponibili prima del 2016. Ieri Microsoft ha tenuto un'interessante conferenza stampa nel corso della quale ha parlato dei suoi progetti e di molte novità.

