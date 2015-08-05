Home Gossip Ilary Blasi, relax a Sabaudia con la suocera Fiorella

Ilary Blasi, relax a Sabaudia con la suocera Fiorella

di Redazione 05/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nella maggior parte delle famiglie è difficile che suocera e nuora vadano d'accordo: diverse vedute, differenti generazioni, gelosia, vendette, etc... C'è perfetta intesa, invece, tra Ilary Blasi (moglie di Francesco Totti) e Fiorella (mamma del calciatore). Suocera e nuora sono state immortalate insieme a Sabaudia, sulla spiaggia, mentre si rilassavano La famiglia Totti, da qualche anno, è solita trascorrere parte delle vacanze estive a Sabaudia. Attualmente Ilary si trova nella splendida località turistica assieme alla madre di Francesco Totti. Tra le due sembra esserci grande armonia: lo testimoniano gli sguardi e i sorrisi scambiati sulla spiaggia e in acqua. Insomma, è anche questa intesa il segreto della solidità della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Le foto pubblicate recentemente sui principali rotcalchi di gossip e siti web ritraggono Ilary con uno splendido costume intero nero e oro connotato da particolari gioiello. Belli anche gli occhiali specchiati. Anche la mamma di Totti ha deciso di indossare un costume nero, coperto, però, da un pareo che non toglie neanche nel momento del bagno. Ilary Blasi, insomma, ha una suocera per amica. Le due ridono e scherzano. Questa sì che è una vacanza perfetta! Totti e la Blasi, nelle scorse settimane, avevano trascorso qualche giorno anche a Ponza, assieme ai figli Christian e Chanel. Ora è il momento di Sabaudia: i paparazzi lo sanno bene e non fanno altro che immortalare i diversi componenti della famiglia Totti. Nel corso di una recente intervista a Oggi, Ilary Blasi ha rivelato: "La mia vacanza è sempre uguale: colazione, spiaggia, pranzo, spiaggia, cena. I bambini sono felici, io mi rilasso. Ma insomma, Sabaudia è Sabaudia: non è che c’è sta vida loca... Dopo cena giochiamo a burraco: diciamo che io sono bravina, ma Totti c’ha un gran culo... Con Francesco litighiamo per l’aria condizionata. Lui l’accende, io la spengo, lui la riaccende, io la rispengo. Ci sono notti in cui ci troviamo in piedi alle tre di mattina a litigarci il telecomando. Fresco va bene, ma per lui bisognerebbe congelare". Francesco e Ilary avranno un terzo figlio? "Lo vorrei sì e no. No perché ne ho già due e sto bene così. Sì perché tutte le volte che vedo un bebè mi viene voglia e perché diventare madre da adulta sarebbe una bella esperienza. Diciamo che la ragione litiga con l’istinto... Dopo 13 anni che stiamo insieme, Francesco riesce a farmi ancora delle sorprese che levano il fiato. Altro che gioielli".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp