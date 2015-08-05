Home Uomini e Donne Uomini e Donne, Valentina Dallari replica alle critiche su Facebook: "Come devo essere?"

di Redazione 05/08/2015

Valentina Dallari ha ieri replicato su Facebook a chi la denigra, chiedendo come dovrebbe essere per piacergli. Il post ha un 'sapore ironico' ma incisivo "Se esco con gli amici non va bene, se mi tatuo mi rovino, se mi trucco sono brutta, se faccio una serata con gli amici mi devo drogare per forza, se ballo sono ubriaca", ha scritto la Dallari su Fb, continuando poi con frasi ironiche relative alle dicerie sulla sua reputazione. La tronista di Uomini e Donne, stanca delle continue allusioni e offese sul web, ha terminato il post così: "Come devo essere? #Siete pesanti #Mollatemi"

