Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne, Valentina Dallari replica alle critiche su Facebook: "Come devo essere?"

Redazione Avatar

di Redazione

05/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Valentina Dallari ha ieri replicato su Facebook a chi la denigra, chiedendo come dovrebbe essere per piacergli. Il post ha un 'sapore ironico' ma incisivo

  "Se esco con gli amici non va bene, se mi tatuo mi rovino, se mi trucco sono brutta, se faccio una serata con gli amici mi devo drogare per forza, se ballo sono ubriaca", ha scritto la Dallari su Fb, continuando poi con frasi ironiche relative alle dicerie sulla sua reputazione. La tronista di Uomini e Donne, stanca delle continue allusioni e offese sul web, ha terminato il post così: "Come devo essere? #Siete pesanti #Mollatemi"
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lenny Kravitz, pantaloni bucati a Stoccolma: Steven Tyler ironizza su Twitter

Articolo Successivo

Gamescom 2015: Pes 2016 e Fifa 16 attesissimi, lancio vicino

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020