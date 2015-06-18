Loading...

Gb, scopre su Google di avere tumore al fegato: medici non le credono. 19enne muore

18/06/2015

Bronte Doyne, una 19enne inglese, è morta per una rara forma di tumore al fegato che i medici non erano stati in grado di diagnosticare. "Non cercare i sintomi su Google", dissero i medici a Bronte. La ragazza si era documentata sul popolare motore di ricerca ed aveva scoperto che i sintomi erano proprio quelli di una rara ed aggressiva forma di neoplasia al fegato. I medici, però, non le diedero ascolto e, alla fine, la Doyne è morta. I fatti risalgono al 2013 ma solo ora se ne è parlato. I dirigenti sanitari britannici, oggi, fanno mea culpa, dichiarando che avrebbero dovuto dare maggiore ascolto alla 19enne.
