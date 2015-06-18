Home Salute Esercizio fisico estremo intossica sangue: batteri provocano infiammazioni

Esercizio fisico estremo intossica sangue: batteri provocano infiammazioni

di Redazione 18/06/2015

Meglio non fare esercizio fisico estremo di continuo, poiché si rischia di intossicare il sangue. La scoperta è stata fatta da un team di medici australiani. I batteri intestinali che si manifestano quando si fa uno sforzo si diffondono nel sistema sanguigno provocando una intossicazione analoga a quella che si presenta in caso di setticemia, una patologia sistemica che uccide più di ictus e infarti. Gli studiosi hanno notato che molti atleti, sebbene fossero molto allenati, avevano nel sangue tantissimi batteri capaci di provocare infiammazioni. La ricerca australiana fa riflettere anche sulla necessità di una corretta preparazione prima di un manifestazione sportiva, specialmente se affatica tanto il fisico.

