Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Teneramente folle": Maya Forbes racconta malattia mentale del padre

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Maya Forbes, erede del colosso editoriale Forbes, parla della malattia mentale del padre in "Teneramente folle", un film commovente e, a tratti, esilarante. La Forbes, grande sceneggiatrice, ha voluto confezionare una pellicola che raccontasse il suo difficile rapporto col padre, affetto da una malattia mentale che ha reso la sua vita un inferno. Nonostante ciò, Maya è stata sempre legata al genitore. Grande interpretazione di Mark Ruffalo, nei panni del padre della Forbes. Chi vuole gustarsi un film drammatico ma, allo stesso tempo, divertente non può perdersi "Teneramente folle". Un ottimo debutto dietro la macchina da presa per Maya Forbes.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Gb, scopre su Google di avere tumore al fegato: medici non le credono. 19enne muore

Articolo Successivo

La moda dell'Art Running tra arte e corsa

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018