Home Spettacoli "Teneramente folle": Maya Forbes racconta malattia mentale del padre

"Teneramente folle": Maya Forbes racconta malattia mentale del padre

di Redazione 18/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Maya Forbes, erede del colosso editoriale Forbes, parla della malattia mentale del padre in "Teneramente folle", un film commovente e, a tratti, esilarante. La Forbes, grande sceneggiatrice, ha voluto confezionare una pellicola che raccontasse il suo difficile rapporto col padre, affetto da una malattia mentale che ha reso la sua vita un inferno. Nonostante ciò, Maya è stata sempre legata al genitore. Grande interpretazione di Mark Ruffalo, nei panni del padre della Forbes. Chi vuole gustarsi un film drammatico ma, allo stesso tempo, divertente non può perdersi "Teneramente folle". Un ottimo debutto dietro la macchina da presa per Maya Forbes.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp