"Teneramente folle": Maya Forbes racconta malattia mentale del padre
di Redazione
18/06/2015
Maya Forbes, erede del colosso editoriale Forbes, parla della malattia mentale del padre in "Teneramente folle", un film commovente e, a tratti, esilarante. La Forbes, grande sceneggiatrice, ha voluto confezionare una pellicola che raccontasse il suo difficile rapporto col padre, affetto da una malattia mentale che ha reso la sua vita un inferno. Nonostante ciò, Maya è stata sempre legata al genitore. Grande interpretazione di Mark Ruffalo, nei panni del padre della Forbes. Chi vuole gustarsi un film drammatico ma, allo stesso tempo, divertente non può perdersi "Teneramente folle". Un ottimo debutto dietro la macchina da presa per Maya Forbes.
Articolo Precedente
Gb, scopre su Google di avere tumore al fegato: medici non le credono. 19enne muore
Articolo Successivo
La moda dell'Art Running tra arte e corsa
Redazione