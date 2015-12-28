Home Home Gelato alla canapa per onorare Bob Marley: iniziativa Canapa Ligure

di Redazione 28/12/2015

Canapa Ligure ha pensato di onorare il pilastro del reggae, Bob Marley, in modo originale, ovvero con il gelato alla canapa. Il particolare dolciume si potrà gustare tra qualche giorno in una famosa gelateria di Alassio, in provincia di Savona Il gelato ai semi di canapa, secondo Canapa Ligure, che ha promosso l'iniziativa, è gustoso ed è salutare. Sicuramente sarebbe piaciuto molto a Bob Marley, poiché è composta da semi di canapa decorticati, che producono effetti simili alla cannabis. A differenza dalla marijuana, però, i semi di canapa sono legali, in Italia, perché non contenenti Thc, principio attivo della cannabis. Le virtù dei semi di canapa sono state sempre esaltate. Non stupisce, infatti, il fatto che spesso tali semi vengono inseriti in percorsi clinici contro malattie cardiocircolatorie e colesterolo. Uno dei più fervidi sostenitori delle proprietà curative della canapa fu Lester Grinspoon, docente emerito all'Università di Harvard, secondo cui la cannabis si dovrebbe inserire nei percorsi terapeutici. Manca poco, dunque, al debutto del gelato alla canapa. Magari gustatelo assieme a qualche frutto, non ve ne pentirete! E' risaputo che i semi e l'olio di canapa fanno bene alla salute e, negli ultimi anni, è aumentato il numero di prodotti a base di canapa commercializzati. Ad apprezzare tali prodotti non sono solamente i vegani ma anche persone attente alla linea e chi vuole mantenersi in salute. Il problema è che gli alimenti a base di canapa costano ancora molto. Molti pensano che la canapa sia usata solo per la creazione di fibra per tessuti. Sbagliato. Come giustamente ha sottolineato la dottoressa Maria Angeles Fernandez-Arche, la canapa è usata da diversi millenni per realizzare farmaci e alimenti, perché contiene svariate vitamine (come la A, la C e la E) fibre, minerali, carboidrati e proteine. Insomma, la canapa è proprio un toccasana per la salute. Se vi trovate ad Alassio non perdetevi il gelato ai semi di canapa!

