Gigi D'Alessio rischia condanna: offese ed aggredì fotografi

12/04/2015

Si profilano giorni difficili per Gigi D'Alessio, in quanto rischia di essere condannato per rapina. Nel 2007, il cantante napoletano e il suo bodyguard insultarono e picchiarono due paparazzi che si appostarono nei pressi della residenza romana dell'artista. Non solo, D'Alessio e il suo guardaspalle si impossessarono dei rullini contenenti le foto appena scattate.

I due fotografi se la cavarono con una prognosi di 7 giorni e denunciarono il cantante partenopeo e la sua guardia del corpo. Una brutta storia per D'Alessio, che rischia una condanna pesante.

