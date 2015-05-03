Germania risarcirà Grecia per danni provocati durante Seconda Guerra Mondiale?
di Redazione
03/05/2015
La Germania fa un passo indietro ed è disposta a pagare alla Grecia i danni provocati durante il Secondo Conflitto Mondiale. Il presidente tedesco, Joachim Gauck, ha sottolineato che la Germania prenderà in considerazione l'eventualità di un risarcimento.
"È giusto che un Paese consapevole della storia come il nostro sondi quali possibilità di riparazione ci possano essere. Come presidente federale non darò interpretazioni giuridiche diverse da quelle del governo ma seguo con interesse la discussione su diverse proposte per poter andare incontro al bisogno dei greci su una sorta di riparazione", ha rivelato Gauck durante un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung.
La questione è venuta alla ribalta recentemente, dopo che il neo premier greco, Alexis Tsipras, ha ricordato alla Germania che la Grecia attende ancora un risarcimento per i danni subiti durante la Seconda Guerra Mondiale.
