Mal di schiena frequenti? Prendetevela con gli scimpanzè

03/05/2015

Sono tante le persone che accusano spesso dolori alla schiena. A quanto pare, ciò non dipende da fattori come la cattiva postura ma dagli scimpanzè. Avete capito bene, il mal di schiena è conseguenza dell'incapacità umana di stare troppe ore in piedi, in quanto le vertebre non sono così 'evolute' da tollerare la sollecitazione di camminare in piedi.

Secondo un team di studiosi, chi ha mal di schiena ha una spina dorsale simile a quella degli scimpanzè, quindi non così sviluppata per la posizione eretta. Le vertebre,insomma, non consentono di camminare in posizione eretta per molto tempo. Ecco perché si avverte mal di schiena!

