Amici, Loredana Bertè stronca Emma: "Lennon non si tocca"
03/05/2015
Ieri sera, ad Amici, è andato in scena un alterco al vetriolo tra Emma Marrone e Loredana Bertè. A quest'ultima non è piaciuta la performance di Briga, rapper della squadra capitanata da Emma, definendolo 'paraculo'.
La cantautrice salentina aveva scelto i brani "La Guerra di Piero" e "Imagine" da far cantare ai membri della sua squadra per rievocare il naufragio nel Canale di Sicilia, avvenuto nei giorni scorsi, che è costato la vita a 900 persone.
"Mi ha dato molto fastidio che tu abbia cavalcato la notizia sfruttando 900 morti. John Lennon non si tocca e non ha bisogno delle tue barre", ha asserito la Bertè. Emma ha subito replicato così: "La paracula sono io, non Mattia. Gli ho chiesto io di cantare Imagine in chiave originale, proprio per dare giustizia a un qualcosa che non passasse come una notizia di tutti i giorni".
E se la diatriba tra Emma e Loredana fosse stata inventata per aumentare l'audience di Amici?
