Gery Halliwell e Christian Horner si sposano: Victoria Beckham assente

Gery Halliwell, ex Spice Girl, è al settimo cielo, visto che nelle ultime ore è convolata a nozze con Christian Horner, team principale della Red Bull Racing. I due si sono sposati ieri nella chiesa di Woburn, piccola cittadine inglese del Bedfordshire.

Christian ha profittato della pausa di lavoro di 2 settimane, tra il Gp di Spagna e quello di Monaco per sposarsi con la sua amata Gery. L'uomo è già stato sposato. Tantissimi i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo presenti alla cerimonia, come Niki Lauda, Jackie Stewart, Eddie Jordan e David Coulthard. Quest'ultimo indossava si è presentato in kilt.

Presenti alla cerimonia anche le ex colleghe della Halliwell Emma Bunton e Mel B; Victoria Beckham e Mel C, invece, hanno defezionato per impegni professionali. L'ex Ginger Spice decise di abbandonare la band all'apice del successo per intraprendere la carriera solista; poco dopo il gruppo si sciolse. Oggi Gery scrive libri per bimbi: si è lasciata alle spalle la carriera di cantante. A breve sarà giudice di Australia's Got Talent e X Factor.

Gery e Christian si sono sposati in uno scenario fiabesco. La chiesa era piena di fiori rosa e bianchi. Al termine della cerimonia, la coppia è andata via a bordo di una potente Rolls Royce. Victoria Beckham è molto affranta per non aver potuto assistere alle nozze della sua grande amica ma le ha fatto gli auguri mediante Instagram, dove ha postato una foto che rievoca i vecchi tempi, quando le Spice Girls furoreggiavano.

La Halliwel e Horner sono stati fidanzati per 5 anni e, l'anno scorso, avevano annunciato le loro nozze. Auguri!