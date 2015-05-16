Loading...

Tivoli, accoltella moglie e figlia nel sonno: uomo depresso in manette

16/05/2015

Dramma a Tivoli, in provincia di Roma, dove un uomo ha sferrato diverse coltellate a moglie e figlia. L'aggressore, un 48enne depresso, è stato arrestato.

Madre e figlia, rispettivamente di 43 e 6 anni, sono state subito trasportate in ospedale dal personale del 118, chiamato dal alcuni vicini di casa, allarmati dalle urla che proveniva dalla casa del 48enne. Pare che moglie e marito dormissero da tempo in letti separati.

Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo avrebbe colpito la moglie e la figlia mentre dormivano. La prima ha riportato lievi ferite; alla seconda, invece, è stato perforato un polmone. Probabilmente la depressione ha portato il 48enne ha compiere il grave gesto.

