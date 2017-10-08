Home Gossip GF Vip 2017: Belen spiega chi è Jeremias

di Redazione 08/10/2017

Jeremias Rodriguez non è uno che si nasconde e non è capace di mentire soltanto per attirarsi le simpatie del pubblico o degli altri concorrenti al GF Bip 2017 anche se questa volta con Simona Izzo ha esagerato. Definire la regista e attrice romana una 'depressa di m**da' potrebbe costargli caro perché sono molti a chiedere un provvedimento pesante da parte della produzione. Ma in sua difesa ancora una volta si è schierata sul web Belen Rodriguez che in una lunga intervista al settimanale 'Oggi' ha spiegato chi è il fratello. La showgirl argentina non accetta che il fratello venga dipinto come un serial killer mentre in realtà é una persona pura e critica il comportamento di altri concorrenti del reality. Quando firmano il contratto infatti sanno di dover semplicemente essere come sono e non rappresentare una parte. Jeremias invece è sempre se stesso, al Grande Fratello Vip 2017 come nella vita di tutti i giorni e anche quando si fa prendere dalla rabbia si limita comunque soltanto alle parole, senza mai mettere in pratica le minacce. E quando esagera si rende conto in fretta di averlo fatto, tanto che spesso si pente. “Ovviamente sconta il fatto di essere mio fratello – conclude Belen - ma si è messo in gioco ed era consapevole della valanga di critiche che gli sarebbero piovute addosso”. Non sappiamo ancora se presto, come sembrava un paio di settimane fa, la più famosa della famiglia entrerà dalla porta rossa per andare a dare un conforto ai due fratelli ancora in gioco al GF Vip mentre è più difficile che gli arrivi il sostegno di Stefano De Martino. Il ragazzo infatti ha confessato che mentre prima erano molto legati, dopo il divorzio non si parlano più.

