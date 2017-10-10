Home Gossip Uomini e Donne news: Luca Dorigo sogna l'Isola dei Famosi

Di lui negli ultimi tempi si erano perse in po' le tracce, ma Luca Dorigo nonostante gli anni passino ha ancora un gran fisico ed è sempre un'icona sexy, per la donne ma anche per la comunità gay. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne lo ha dimostrato posando completamente nudo per il calendario 'Hellboy' ed è felice di averlo fatto adesso anche se glie lo avevano proposto più volte in passato, anche perché la sua attuale compagna Valentina lo ha appoggiato in questo progetto e non è affatto gelosa. Luca è stato intervistato da 'Novella 2000' confessando di avere nostalgia del periodo in cui spopolava in televisione come tronista di Uomini e Donne e per questo gli piacerebbe nel prossimo futuro partecipare come concorrente all'Isola dei Famosi ma anche a Temptation Island con la fidanzata. Dorigo è sicuro che potrebbe divertirsi ed essere protagonista perché comunque conosce bene i meccanismi della televisione e quindi nel reality saprebbe come muoversi, ma sa anche di essere amato dal pubblico anche perché altrimenti non lo avrebbero richiamato più volte nel dating show di Maria De Filippi. Qualche anno fa in effetti l'Isola gli era stata proposta ma non ha accettato e gli è rimasto il rimpianto: “Mi permetterebbe di mettermi alla prova e di mostrare chi sono, farmi conoscere profondamente. Il pubblico che mi ha seguito ad Uomini e Donne ha un'idea diversa da quello che sono in realtà, lontano dagli studi televisivi e dai riflettori”. Ma l'ex tronista ha anche un altro progetto importante in testa, quello finalmente di mettere sui famiglia e avere un figlio. Anche questa è una cosa che gli manca, nonostante sia un ruolo importante e richieda sacrifici perché bisogna essere responsabili. Rimane il suo obiettivo per il futuro e pensa di avere almeno quattro o cinque anni per organizzarsi.

