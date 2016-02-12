Ghostbusters 2016 nei Cinema a Luglio: Acchiappafantasmi Donne, Chris Hemsworth Segretario
Sta per arrivare nelle sale cinematografiche uno dei reboot più attesi degli ultimi anni, "Ghostbusters", che però presenta notevoli differenze dagli episodi originali, a cominciare dal castLa nuova pellicola diretta da Paul Feig ha come protagoniste 4 donne, che devono liberare Manhattan da una nuova invasione di fantasmi, ovvero Kristen Wiig, Melissa McCarty, Kate McKinnon e Leslie Jones. Piccole parti riservate anche agli attori che recitarono nei primi film, ovvero Dan Aykroyd, Bill Murray, Annie Potts e Sigourney Weaver. Il reboot di "Ghostbusters" tutto al femminile arriverà nelle sale il prossimo 15 luglio. Sul web circolano diverse immagini del film che sicuramente porterà nelle sale tantissime persone. Acchiappafantasmi donne, finora, non si erano mai viste. Riusciranno a contrastare gli spiriti maligni a New York? Entertainment Weekly ha affermato riguardo alle entità che dovranno fronteggiare le 4 donne:
"Criminali defunti provenienti da diverse epoche cresciuti nel ventre di New York. Pellegrini, marinai, rivoluzionari e un paio di gangster".Il segretario delle 4 acchiappafantasmi è Chris Hemsworth; Andy Garcia, invece, interpreta il sindaco di New York. La scelta di 4 donne di aprire una società di acchiappafantasmi si rivelerà più che giusta, visto che Manhattan pullula di fantasmi. Sarà un'estate calda col reboot di "Ghostbusters" al cinema.
