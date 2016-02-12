Ghostbusters 2016 nei Cinema a Luglio: Acchiappafantasmi Donne, Chris Hemsworth Segretario

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche uno dei reboot più attesi degli ultimi anni, "Ghostbusters", che però presenta notevoli differenze dagli episodi originali, a cominciare dal cast

"Criminali defunti provenienti da diverse epoche cresciuti nel ventre di New York. Pellegrini, marinai, rivoluzionari e un paio di gangster".

La nuova pellicola diretta da Paul Feig ha come protagoniste 4 donne, che devono liberareda una nuova invasione di fantasmi, ovvero Kristen Wiig, Melissa McCarty, Kate McKinnon e Leslie Jones. Piccole parti riservate anche agli attori che recitarono nei primi film, ovvero Dan Aykroyd, Bill Murray, Annie Potts e Sigourney Weaver. Ildi "Ghostbusters" tutto al femminile arriverà nelle sale il prossimo. Sul web circolano diverse immagini del film che sicuramente porterà nelle sale tantissime persone.donne, finora, non si erano mai viste. Riusciranno a contrastare gli spiriti maligni a? Entertainment Weekly ha affermato riguardo alle entità che dovranno fronteggiare le 4 donne:Il segretario delle 4 acchiappafantasmi è; Andy Garcia, invece, interpreta il sindaco di New York. La scelta di 4 donne di aprire una società di acchiappafantasmi si rivelerà più che giusta, visto che Manhattan pullula di fantasmi. Sarà un'estate calda col reboot di "Ghostbusters" al cinema.