Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

La grazia di Elisa con i vecchi e nuovi successi infiamma l'Ariston, la telecronaca da Casa Sanremo!

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
12696721_10205661882014064_934331420_oNo Hero e non solo. Elisa infiamma l'Ariston con il suo garbo e la sua apparente timidezza. In inglese trasmette maggiormente la follia buona della sua anima e la sua voce e' talmente perfetta per questa musicale lingua che ascoltare il suo nuovo singolo No Hero e' un piacere inimmaginabile e sopraffino. Elisa, però, ammette di aver tentato un passo in più, il confronto con l'italiano ed, infatti, esordisce la performance, sul palco dell'Ariston, con Luce, il brano che portò al successo proprio su questo palco, seguito da L'Anima Vola e Gli Ostacoli Del Cuore. Capelli sciolti, precisione, capacità vocali ed innata eleganza, misti ad una grinta non ostentata, rendono Elisa una delle voci più apprezzate su larga scala della musica italiana, emblema perfetta del bel canto, del canto tecnico che non ha dimenticato il cuore, l'espressività. Ed e' la semplicità di Elisa a conquistare, una finezza vocale che si contrappone alla sua "violenza" sul palco, alla sua immensa voglia di comunicare sempre qualcosa di nuovo. Elisa e' il contrasto tra il suo vistoso tatuaggio sulla spalla, ed un vestito nero e fino, tra il fiatone per l'emozione e la sua precisione quasi disumana su un palco tanto importante, capace di far paura ai mostri sacri della musica. Vi e' piaciuta Elisa e non vedete l'ora di ammirarla nel nuovo Tour?      
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arizona, Sparatoria in Scuola Glendale: Studentessa Uccide Amica e si Suicida

Articolo Successivo

Ghostbusters 2016 nei Cinema a Luglio: Acchiappafantasmi Donne, Chris Hemsworth Segretario

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025