La grazia di Elisa con i vecchi e nuovi successi infiamma l'Ariston, la telecronaca da Casa Sanremo!

. Elisa infiamma l'Ariston con il suo garbo e la sua apparente timidezza. In inglese trasmette maggiormente la follia buona della sua anima e la sua voce e' talmente perfetta per questa musicale lingua che ascoltare il suo nuovo singolo No Hero e' un piacere inimmaginabile e sopraffino. Elisa, però, ammette di aver tentato un passo in più, il confronto con l'italiano ed, infatti, esordisce la performance, sul palco dell'Ariston, con Luce, il brano che portò al successo proprio su questo palco, seguito da L'Anima Vola e Gli Ostacoli Del Cuore. Capelli sciolti, precisione, capacità vocali ed innata eleganza, misti ad una grinta non ostentata, rendono Elisa una delle voci più apprezzate su larga scala della musica italiana, emblema perfetta del bel canto, del canto tecnico che non ha dimenticato il cuore, l'espressività. Ed e' la semplicità di Elisa a conquistare, una finezza vocale che si contrappone alla sua "violenza" sul palco, alla sua immensa voglia di comunicare sempre qualcosa di nuovo. Elisa e' il contrasto tra il suo vistoso tatuaggio sulla spalla, ed un vestito nero e fino, tra il fiatone per l'emozione e la sua precisione quasi disumana su un palco tanto importante, capace di far paura ai mostri sacri della musica.