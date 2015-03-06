Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Giappone: italiano cerca di baciare sulla fronte ragazza, arrestato

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un italiano 40enne, Vincenzo Di Maio, è finito in galera in Giappone per aver cercato di dare un bacio sulla fronte a una 21enne. La rigida legge nipponica colpisce ancora.

L'episodio è avvenuto a Osaka, precisamente su un convoglio della JrKisei Line. La Polizia ha reso noto che Di Maio è stato messo in manette per aver violato le leggi relative al contrasto di "atti osceni".

Di Maio si trova in Giappone dallo scorso febbraio in virtù di un visto turistico. L'italiano si è giustificato asserendo che voleva solamente salutare la ragazza. Vincenzo, insomma, ignorava che, così facendo, avrebbe violato la normativa nipponica.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nigeria, Boko Haram fanno strage: uccisi anche bimbi

Articolo Successivo

Milano, ciclista perde equilibrio per forte vento: travolto da furgone

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016