Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Nigeria, Boko Haram fanno strage: uccisi anche bimbi

Redazione Avatar

di Redazione

06/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sangue in Nigeria. Ancora una volta, gli estremisti di Boko Haram hanno compiuto una strage. Siamo in un piccolo villaggio nel Nord del Paese. I miliziani, come se nulla fosse, hanno trucidato 68 persone, o forse anche di più.

La funesta notizia è stata riportata da diverse fonti militari e media della Nigeria. Gli integralisti di Boko Haram sono improvvisamente entrati in molte case di Damboa, uccidendo le persone all'interno. Il tabloid The Paradigm ha sottolineato che sono stati massacrati anche bimbi.

Le truppe di Boko Haram, prima di irrompere nella case, hanno fatto fuoco contro tutte le persone che si trovavano davanti. Sulle strade della città ci sono ancora molti cadaveri.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Joan Baez, concerti in Italia: accompagnata da Gabriel Harris e Dirk Powell

Articolo Successivo

Giappone: italiano cerca di baciare sulla fronte ragazza, arrestato

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016