Nigeria, Boko Haram fanno strage: uccisi anche bimbi

Sangue in Nigeria. Ancora una volta, gli estremisti di Boko Haram hanno compiuto una strage. Siamo in un piccolo villaggio nel Nord del Paese. I miliziani, come se nulla fosse, hanno trucidato 68 persone, o forse anche di più.

La funesta notizia è stata riportata da diverse fonti militari e media della Nigeria. Gli integralisti di Boko Haram sono improvvisamente entrati in molte case di Damboa, uccidendo le persone all'interno. Il tabloid The Paradigm ha sottolineato che sono stati massacrati anche bimbi.

Le truppe di Boko Haram, prima di irrompere nella case, hanno fatto fuoco contro tutte le persone che si trovavano davanti. Sulle strade della città ci sono ancora molti cadaveri.