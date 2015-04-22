Giappone, treno a levitazione magnetica supera 600km/h

In Giappone è stato creato un treno che raggiunge una velocità pari a 603 km/h. E' stato il Central Japan Railway ha registrato il record di velocità del Maglev, treno a levitazione magnetica.

La scorsa settimana era stato fissato un record di velocità (590 km/h) da un altro treno nipponico.

La prestazione del Maglev è eccezionale. Ora verrà richiesta l'iscrizione nel Guinness dei primati. Il governo nipponico e l'azienda che ha creato il supertreno hanno dichiarato che il Maglev verrà inaugurato nel 2027 sulla tratta Tokyo-Nagoya.