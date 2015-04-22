Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Napoli, Benitez andrà al Manchester City? "Ora penso al Wolfsburg"

Redazione Avatar

di Redazione

22/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un futuro al Manchester City per Benitez? Forse, ma ancora è tutto da definire. Il ct del Napoli ha detto nel corso di una conferenza stampa: "Dopo il Wolfsburg con il presidente ci siamo sentiti per organizzare un incontro e parlare del business plan. Ora siamo tutti concentrati per finire bene la stagione. Il Wolfsburg è una squadra forte, dobbiamo giocare come all'andata con il massimo rispetto e senza perdere la concentrazione".

Benitez si è anche soffermato sul ritiro del team: "Se la squadra è concentrata, il ritiro non fa male ma la mia esperienza è che tante volte c'è bisogno di vedere la famiglia. Giocando 60 partite all'anno i giocatori hanno bisogno di stare in famiglia per tenere la testa libera... Se però sono in ritiro io sono contento perchè ho compagnia".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Letizia Ortiz è anoressica? Rapporto con re Felipe vacilla

Articolo Successivo

Giappone, treno a levitazione magnetica supera 600km/h

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

Pronostici Serie B tra quote elevate e risultati a sorpresa

10/12/2016

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016