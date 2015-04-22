Napoli, Benitez andrà al Manchester City? "Ora penso al Wolfsburg"

Un futuro al Manchester City per Benitez? Forse, ma ancora è tutto da definire. Il ct del Napoli ha detto nel corso di una conferenza stampa: "Dopo il Wolfsburg con il presidente ci siamo sentiti per organizzare un incontro e parlare del business plan. Ora siamo tutti concentrati per finire bene la stagione. Il Wolfsburg è una squadra forte, dobbiamo giocare come all'andata con il massimo rispetto e senza perdere la concentrazione".

Benitez si è anche soffermato sul ritiro del team: "Se la squadra è concentrata, il ritiro non fa male ma la mia esperienza è che tante volte c'è bisogno di vedere la famiglia. Giocando 60 partite all'anno i giocatori hanno bisogno di stare in famiglia per tenere la testa libera... Se però sono in ritiro io sono contento perchè ho compagnia".