Scarlett Johansson: abito variopinto alla presentazione di "The Avengers: Age of Ultron"

Redazione Avatar

di Redazione

22/04/2015

La splendida attrice Scarlett Johansson si è presentata con un abito variopinto all'anteprima, a Londra, di "The Avengers: Age of Ultron", nuova pellicola sui potenti vendicatori.

Assieme a Scarlett, che nel film interpreta la 'vedova nera', anche gli altri protagonisti, ossia Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Evans e Chris Hemsworth. L'attrice è apparsa in forma, nonostante abbia partorito da poco.

Parlando dei supereroi, il regista Joss Whedon, ha affermato: "Non credo che mi allontanerò mai da loro, perché mi piacciono troppo. Dopo il mio lungo riposo, ho in programma un periodo di riposo più lungo e poi, il riposo eterno. Non ho piani immediati, che è la cosa migliore che abbia mai detto".

