Giffoni Valle Piana: accecato dalla gelosia uccide moglie, poi si suicida

Tragedia dinanzi a un centro sportivo di Giffoni Valle Piana, nel Salernitano. Un 35enne ha ucciso la moglie al termine di una lite accesa e poi si è suicidato.

L'uomo e la donna si stavano separando. Secondo le ultime informazioni, la tragedia sarebbe scaturita dalla gelosia dell'uomo che, evidentemente, non accettava di essere lasciato dalla moglie. I due avevano avuto insieme un figlio, che ha 10 anni.

I carabinieri hanno avviato le indagini. La coppia era originaria di Casal di Principe, in provincia di Caserta.