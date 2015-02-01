Sanremo, Lorenzo Fragola trionfatore per i bookmakers, poche speranze per Irene Grandi e Marco Masini

La 65esima edizione del Festival di Sanremo sta per iniziare e, come ogni anno, sono iniziati i pronostici relativi ai vincitori delle categorie Big e nuove proposte.

Le quote sono molto basse per Il Volo, che porteranno a Sanremo "Grande Amore". Molto favorito anche Lorenzo Fragola, con "Siamo uguali". Tra i possibili vincitori, per i bookmakers, ci sono Alex Britti, Dear Jack e Malika Ayane.

Secondo gli allibratori, hanno scarse possibilità di trionfo Irene Grandi, Marco Masini, Chiara Galiazzo, Annalisa, Anna Tatangelo e Gianluca Grignani. Non ci resta che attendere e verificare se, effettivamente, i bookmakers hanno ragione.