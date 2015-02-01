Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Udine, evira ragazzo conosciuto in discoteca: ricoverata in psichiatria

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Insolito e grave episodio, ieri, a Udine. Una donna ha cercato di evirare un giovane che aveva conosciuto in discoteca. Lui, fortunatamente, non rischia la vita ma resta in prognosi riservata.

La donna, attualmente, ricoverata nel reparto psichiatrico di un ospedale, ha compiuto la tremenda azione con un coltello. L'uomo ha raccontato che, durante lo scambio di alcune effusioni con la donna, più grande di lui, ha sentito un dolore all'inguine ed ha constatato che la donna aveva un coltello in mano.

Il ragazzo, sanguinante, ha avuto la forza di recarsi al Pronto soccorso, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il genitale gli è stato amputato in parte. Sulla vicenda indagano i poliziotti.

Secondo le prime indiscrezioni, l'evirato aveva incontrato la donna tempo fa. Recentemente si erano incontrati nuovamente in discoteca. Lei, allora, lo aveva invitato nella sua abitazione. Scambiare effusioni con la donna è costato caro al povero ragazzo di Udine, che ora non avrà più una vita normale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Miguel Bosè elogia amore con "Amo": nuovo disco, 3 brani in italiano

Articolo Successivo

Giffoni Valle Piana: accecato dalla gelosia uccide moglie, poi si suicida

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016