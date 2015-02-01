Udine, evira ragazzo conosciuto in discoteca: ricoverata in psichiatria

Insolito e grave episodio, ieri, a Udine. Una donna ha cercato di evirare un giovane che aveva conosciuto in discoteca. Lui, fortunatamente, non rischia la vita ma resta in prognosi riservata.

La donna, attualmente, ricoverata nel reparto psichiatrico di un ospedale, ha compiuto la tremenda azione con un coltello. L'uomo ha raccontato che, durante lo scambio di alcune effusioni con la donna, più grande di lui, ha sentito un dolore all'inguine ed ha constatato che la donna aveva un coltello in mano.

Il ragazzo, sanguinante, ha avuto la forza di recarsi al Pronto soccorso, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il genitale gli è stato amputato in parte. Sulla vicenda indagano i poliziotti.

Secondo le prime indiscrezioni, l'evirato aveva incontrato la donna tempo fa. Recentemente si erano incontrati nuovamente in discoteca. Lei, allora, lo aveva invitato nella sua abitazione. Scambiare effusioni con la donna è costato caro al povero ragazzo di Udine, che ora non avrà più una vita normale.